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Muş Valiliği'nden '4 yaşındaki çocuğun ihmalden ölümü' iddialarına açıklama

DHA

MUŞ Valiliği, Malazgirt Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Adli sürecin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, "Yargıya intikal eden somut olaya ilişkin şüphesiz bağımsız Türk yargısı en doğru kararı verecektir" denildi.

MUŞ Valiliği, Malazgirt Devlet Hastanesi'nde geçen yıl 4 yaşındaki çocuğun ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Adli sürecin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, "Yargıya intikal eden somut olaya ilişkin şüphesiz bağımsız Türk yargısı en doğru kararı verecektir" denildi.
Valiliğin konuyla ilgili açıklamasında, Malazgirt Devlet Hastanesi'nde 23 Temmuz 2018 tarihinde 4 yaşındaki çocuğun ihmal sebebiyle hayatını kaybettiği iddisıyla ilgili başlatılan adli sürecin sürdüğü bildirildi. Sosyal medyada olayın yeni bir hadise gibi ifade edilerek devletin yetkili mercilerince gereğinin yapılmadığı iddia ve ithamlarının doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, "Konu hakkında, bahsedilen tarihlerde (ki bu, yaklaşık bir yılı aşan bir süre öncedir) adli süreç işlemeye başlamıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden Muş sağlık teşkilatı ile bu teşkilatın her kademedeki sağlık çalışanlarına yönelik hakaret, itham ve haksız yorumlar fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyadesiyle üzmektedir. Yargıya intikal eden somut olaya ilişkin şüphesiz bağımsız Türk yargısı en doğru kararı verecektir" ifadelerine yer verildi. 
SİSTEMATİK ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Sosyal medyada 'Muş ilinde menenjit salgını', 'Acil sağlık hizmetlerinde yetersizlik' gibi asılsız konular çerçevesinde sağlık teşkilatı hakkında sistematik bir algı oluşturulmaya çalışıldığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi: "Sağlık teşkilatımız ve sağlık hizmetlerine ilişkin olarak sosyal medya üzerinden önce asılsız 'Muş ilinde menenjit salgını', 'Acil sağlık hizmetlerinde yetersizlik' gibi başlıklar çerçevesinde bazı çevrelerce sistematik bir algı oluşturulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir. Muş ilinde sağlık hizmetleri fedakar sağlık çalışanlarımızca 7/24 esasına göre özveriyle yürütülmektedir. Bu süreçte varsa hukuka ve hizmet gereklerine uygun olmayan her türlü eylem yine hukuk çerçevesinde takip edilmeye devam edecektir."

MUŞ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:24
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  • İKİNDİ 15:00
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  • YATSI 18:44
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