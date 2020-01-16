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Muş'ta üretiyor, Ankara'da satıyor

DHA

MUŞ'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) hibe katkısıyla açılan fabrikada üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran, tereyağı ve yöresel peynirler, çevre illere ve Ankara'ya satılıyor. Maksimum 25 ton süt işleyen fabrikada, kış mevsimi nedeniyle günde ortalama 6 ton süt işleyerek üretim yapılıyor. 

MUŞ'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) hibe katkısıyla açılan fabrikada üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran, tereyağı ve yöresel peynirler, çevre illere ve Ankara'ya satılıyor. Maksimum 25 ton süt işleyen fabrikada, kış mevsimi nedeniyle günde ortalama 6 ton süt işleyerek üretim yapılıyor. 
Muşlu yatırımcı Erhan Tekemen tarafından hazırlanan süt işletmesi projesi TKDK'dan destek gördü. 5 milyon 700 bin TL'ye mal olan fabrika, 2016 yılında hizmete girmesinden sonra Bitlis'in Adilcevaz, Elazığ'ın Karakoçan ve Muş'tan topladığı sütleri işleyerek üretime başladı. Günlük kapasitesi 25 ton süt olan fabrikada, kış mevsimi nedeniyle 6 ton süt işlenerek beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran, tereyağı ve yöresel peynirler üretiliyor. 9 kişinin istihdam edildiği fabrikada el değmeden modern makinelerde üretilen süt ve süt ürünleri, başta Doğu illeri olmak üzere Ankara'da da satışa sunuluyor. 
Fabrika müdürü Salih Doğan, "Şu anda kapasitemiz 25 tondur ama sütün eksikliğinden dolayı 6-7 ton ile çalışıyoruz. Sütleri çiftliklerden alıyoruz. 9 kişi çalışıyoruz, ilerleyen süreçte süt alımı artıkça personel alımı da yapacağız" dedi. 
Fabrikada üretimin el değmeden gerçekleştiğini belirten gıda mühendisi Emrah Demir, "Aldığımız sütlerle ürettiğimiz peynir ve tereyağını halkımıza sunmaktayız. Devlet tarafından alınan destekle kurulmuş bir fabrika ve alınan makinelerde son teknolojiye uygun. El değmeden üretimlerimiz aynen devam etmektedir" diye konuştu.

MUŞ

16 Ocak 2020 Perşembe

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