Malazgirt'te av komisyon toplantısı

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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın başkanlığında 'İlçe av komisyon' toplantısı gerçekleştirildi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın başkanlığında Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir'in koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü ve Avcı Kulübü Başkanının katılımıyla ilçe 'İlçe av komisyon' toplantısı gerçekleştirildi. Sekreteryası şube müdürlüğünce yapılan toplantıda tekniker Mestan Hisarkaya tarafından dizpoziyonda yer alan konuları komisyonu bilgilendirdi. Toplantıda 20202021 yılı için av açılış ve kapanış tarihleri, ava açık ve kapalı alanlar, avlanma limitleri, avlanılmaması istenilen hayvan türleri gibi konular Kaymakam Yalçın başkanlığında karara bağlanarak imza altına alındı.

MUŞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:57

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