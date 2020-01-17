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Çocuklardan karne dağıtan Mehmetçik’e asker selamı Mehmetçik, öğrencilere hem karne hem de hediye ...

İHA

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması" projesi kapsamında Boyuncuk köyü öğrencileriyle bir araya gelerek hem hediye hem de karne dağıtımı yaptı.

Çocuklardan karne dağıtan Mehmetçik’e asker selamı Mehmetçik, öğrencilere hem karne hem de hediye dağıttı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanması” projesi kapsamında Boyuncuk köyü öğrencileriyle bir araya gelerek hem hediye hem de karne dağıtımı yaptı.
Muş’ta, jandarma ekipleri öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı. Köy okulu öğrencileriyle bir araya gelen jandarma personelleri, onlara polar, balon, jandarma çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye ettikten sonra karnelerini de kendi elleriyle teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.
Çocuklarla yakından ilgilenen Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz, onlara çeşitli hediyeler verirken, çocuklar ise Mehmetçik’e asker selamı durdu.
Sınıf öğretmeni Tuğçe Akkaya ise, jandarma ekipleriyle beraber karne dağıttıklarını belirterek, “Öğrencilere hediye verdiler. Hepimiz çok mutlu olduk. Çocuklar çok sevindi. Hava çok soğuk, ama jandarma sınıfımızı ve gönlümüzü ısıttı" ifadelerini kullandı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Sertaş Doğan da, bugün okullarında yaşanan karne dağıtım töreninde farklı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, “Jandarma ekipleri bugün karne dağıtım törenine katıldılar. Jandarma ekipleri öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdi. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaptığı çalışmalarından dolayı jandarma personellerine teşekkür ederiz. Değişik bir karne dağıtım töreni oldu. Çok güzel geçti" dedi.
Sınıf öğretmeni Şeyma Özkara da, 3 yıldan bu yana Boyuncuk köyünde öğretmenlik yaptığını ifade ederek, "İlk defa burada çok güzel bir karne dağıtım töreni gerçekleşti. Jandarmada çok ince düşünmüş. Bugün renkli bir gün geçirdik. Öğrencilerde mutlu oldu. Onlara çeşitli hediyeler getirmişlerdi. Çocuklar çok mutlu oldular. Güzel bir karne günü oldu" diye konuştu.
Jandarma yetkilileri, İçişleri Bakanlığının direktifleri ile her okul için eğitim koordinasyon görevlilerinin görevlendirildiğini belirterek, “Görevlendirilen jandarma personelleri dönem içerisinde okul müdürleri ve rehber öğretmenleriyle sürekli irtibat halinde bulundu, öğrencilere çeşitli seminerler verdi. Yabancı şahısların dolaşması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında, risk derecesi yüksek olan okulların önünde ekiplerimiz hazır bulundu. Servis şoförlerinin eğitimleri ve denetimlerine ağırlık verildi. Jandarmanın bu faaliyetleri ikinci dönem de devam edecektir" dediler.
Karne dağıtımı ve hediyelerin çocuklara dağıtılmasının ardından okul önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

MUŞ

17 Ocak 2020 Cuma

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