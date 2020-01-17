Muş’ta Karasu Nehri dondu

Muş'ta etkisini artırmaya başlayan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri dondu.
Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nin bazı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Nehrin yakınındaki ağaçlarla refüjlere dikilen ağaçların dalları da soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
MUŞ
17 Ocak 2020 Cuma
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