Muş kent merkezdeki sulak alanda su samurlarının kavgası kameraya yansıdı.

Geçen yıl vatandaşlar tarafından Murat Nehri yakınlarında bulunan yavru su samuru, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yavru su samurunu doğal ortamına bıraktı. Bir süre sonra dün bölgede bulunan Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya ve arkadaşları Hikmet Yalçın ve Orhan Yakut, su samurlarının kavgasını görüntülendi. Yaklaşık 1 dakikalık görüntüde, su samurlarının kavga ederek uzaklaşıp gözlerden kaybolduğu görüldü.

Su samurlarını görüntüleyen Hikmet Yalçın isimli vatandaş, Muş'ta il defa su samuru gördüğünü ve çok insan canlısı hayvanlar olduğunu ifade ederek, “Bildiğim kadarıyla bu hayvanların avlanması yasak. Onun için vatandaşlarımızın bu hayvanları koruması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Su samuru, sansargiller familyasından olup nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır. Bilimsel adı Lutra lutra olan su samurları 7 ile 12 kilogram ağırlığında olup uzunlukları 57 95 santim (Kuyruk hariç).

MUŞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.