Muş’ta 95 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla harekete geçen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açma çalışması başlattı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımının sağlanması için zorlu yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:05

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YATSI 18:48

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