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Varto’da muhtarlar toplantısı

İHA

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Varto’da muhtarlar toplantısı

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kültür Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Avcı , terör konusunda tüm muhtarların duyarlı davranmalarını ve teröre müsaade etmemeleri konusunda gerekli çalışmaları yapmaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini söyledi. Kaymakam Avcı, “İlkbaharda Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamına aldırabileceğimiz su, yol, okul, kanalizasyon ve köprü yapımları hakkında gerekli tespitleri daha önceden yaptık. Su ile ilgili talepleri aldık. Bu talepleri yerine getirebilmemiz için bir kez daha eksik yazılanların taleplerini alıyoruz. Bu konuda sıkıntımız yok, tüm eksikliklerimizi yapacağız. Köy yolları için de gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle turistik olan göllerimize, yani Hamurpet Gölü'ne gidecek olan yollarımızın sıcak asfaltla yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza proje sunacağız. Bu yıl içinde bahar ayında grup köy yollarımıza sıcak asfalt yapmayı ve bitirmeyi planlayacağız. Köy muhtarlarının da bu konu üzerinde durmaları için kendilerini uyardık. İlçemizde termal sularla ilgili bir çalışmamız mevcuttur. Termal sularımızı ısınmada kullanmamız açısında valimizle bir çalışmamız var. Bu konuda Maden Teknik Araştırma Merkezinden gelecek olan ekip bu çalışmalarımıza yön verecektir. Eğer termal sularımızı değerlendiremezsek, doğalgaz getirme yoluna bakacağız. İlçemizin sorunlarının bitirilmesi yönünde köy muhtarlarımızın ihtiyaçlarını belirtir dilekçelerini vermeleri yönünde uyarılarda bulunduk. Bu sezonda Varto ilçemizin yol, su, park ve diğer hizmetlerini tamamen bitireceğiz" dedi.

MUŞ

23 Ocak 2020 Perşembe

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