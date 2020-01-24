Elazığ’da meydana gelen deprem Muş’ta korkuya neden oldu

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Muş’ta da korkuya neden oldu.

Elazığ Sivrice’de 20.55’te meydana 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Muş’ta da hissedilen şiddetli depremin ardından korku ile dışarı çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar yakın illerdeki akrabalarını arayarak durumlarını sordular. Muş’ta korkulu bekleyiş sürüyor.

Depremi çok kötü hissettiğini anlatan vatandaşlardan Recep Çelik, ani bir şiddetli sallantı olduğunu ve başının döndüğünü söyledi. Dışarı çıkınca Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde depremi öğrendiklerini kaydeden Çelik, “Diyarbakır’da etkilenmiş. Şu anda oradaki akrabalarımızdan haber bekliyoruz. Akrabalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz acaba onlara bir şey oldu mu olmadı mı diye. Gerçekten çok kötü bir şekilde sallandık” dedi.

MUŞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:32

YATSI 18:52

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