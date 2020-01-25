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Muş Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı

İHA

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Muş Belediyesi tarafından başlatılan 'Elazığlı Kardeşlerimiz Üşümesin' yardım kampanyasında vatandaşlarca bağışlanan battaniye ve giysiler Elazığ'a gönderildi.

Muş Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı

Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Muş Belediyesi tarafından başlatılan ‘Elazığlı Kardeşlerimiz Üşümesin’ yardım kampanyasında vatandaşlarca bağışlanan battaniye ve giysiler Elazığ’a gönderildi.
Muş Belediyesi anlamlı bir kampanyaya imza attı. Elazığ’da yaşanan ve Muş’ta da hissedilen deprem sonrası Belediye Başkanı Feyat Asya deprem bölgesine giderken Muş Belediyesi birim amirleri ve ekipleri de Elazığlı vatandaşlara destek için harekete geçti. Başkan Asya’nın sosyal medya hesabından duyurduğu ‘Elazığlı Kardeşlerimiz Üşümesin’ yardım kampanyasına Muşlular yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların bağışladığı yardımlar ilk araçla deprem bölgesine gönderildi.
Yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, “Elazığ merkezli ilimizde de hissedilen büyük bir deprem yaşadık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm bakanlık ve kurumlarımızın seferber olduğu olayda Muş Belediyesi olarak bizler de Elazığlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere hemen harekete geçtik. ‘Elazığlı Kardeşlerimiz Üşümesin’ yardım kampanyasını başlattık. Şükürler olsun ki insanlarımız bu günlerde çok duyarlı. Zor günlerdeki birlikteliği ile gönüllere taht kuran Muşlu hemşehrilerim çağrımıza karşılık verip hızlı bir şekilde desteklerini ulaştırdılar. İlk aracımızı deprem bölgesine gönderdik. Ekiplerimiz halen vatandaşlarımızdan gelen yardımları toparlamaya devam ediyor. Etap etap bunları göndermeye devam edeceğiz. Yaşanan bu afette Elazığlı kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Dileğimiz ve temennimiz bundan sonra can ve mal kaybının olmaması. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Mevla’da rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bizleri ve ülkemizi afetlerde korusun” dedi.
Halen devam eden yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’ne yardım malzemelerini teslim edebilirler.

MUŞ

25 Ocak 2020 Cumartesi

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