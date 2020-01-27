Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı

İHA

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı

Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, “Gençlerin İyilik Ağacı” projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ile gönüllü gençler, merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere kırsalına yem bıraktı. Gençler, yaban hayatında yiyecek bulmakta güçlük çeken yırtıcı hayvanlar için doğaya kemik, sakatat ve et bırakırken, kuşlar için de kar üzerine buğday ve yem serptiler.
Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan gençlik liderlerinden İrfan Batır, bölgede kışın çok çetin geçtiğini belirterek, “Ancak buna rağmen kış bizi yıldıramıyor. Şu an merkezden yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Karlıdere köyünün yaklaşık bin 400 rakımında sıfırın altında 20 derece soğuğa rağmen arkadaşlarla birlikte doğaya yem bıraktık. Kara batıp çıktık ama iyi bir şeyler yapmanın huzuru var içimizde. Bu kapsamda bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emrullah Güler’e katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Gönüllü Gençlik Lideri Züleyha Toprak da, çok zor koşularda yaşayan hayvanların aç kalmaması için kemik ve yem bıraktıklarını söyledi.
Gençlik Lidere Erol Çalışcı ise bugün gönüllü gençlik lideri ve gönüllü gençlerle beraber Karlıdere köyünde yaban hayatına yem bıraktıklarını kaydetti.

MUŞ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta Dkmp personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Muş'ta Dkmp personeline ilk yardım eğitimi verildi
Muş Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
Dr. Dölek, Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi MŞÜ Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. İskender Dölek: “Yönetimsel anlamda AFAD’ın Elazığ’da çok doğru şeyler yaptığını gördük” “Eğitimsel anlamda depremde doğru şeyleri gerçekleştiremiyoruz”
YEREL HABERLER Dr. Dölek, Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X