Tedavi gören hastaların yaptığı eserler bir saatte satıldı

Muş Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) psikolojik tedavi gören hastalara terapi amaçlı yaptırılan el emeği göz nuru eserlerin tamamı bir saat içerisinde satıldı.

Muş Devlet Hastanesi TRSM’de tedavi gören hastalara yönelik psikiyatri doktorları gözetiminde resim kursu açıldı. Kurs sonunda hastalar tarafından tamamlanan birbirinden güzel eserler, hastane girişinde sergilendi. Tedavi programları dahilinde teşhis ve tedavileri devam eden hastalar, kurs sayesinde hem sosyalleşiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor. Ayrıca sergide, evde yapılan pasta, kurabiye, tatlı ve yiyeceklerde ikram olarak dağıtıldı.

Sergiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Uzman Psikiyatri Doktoru Gülizar Yakut, serginin Toplum Ruh Sağlık Merkezi hastalarına yardım maksadı ile düzenlediklerini söyledi. Tabloların hastalarla birlikte yapıldığını hatırlatan Dr. Yakut, “Amacımız bu etkinliklerinin devamlılığını sağlayabilmek için hem kazanç sağlamak hem de farkındalığı artırmaktır. Hastanede ilk defa böyle bir sergi düzenlendi. Sergimizde 10 tablo var hemen hemen hepsi satıldı. Toplum Ruh Sağlık Merkezine kayıtlı olan hastalarımızla birlikte etkinlikleri tekrar düzenleyebilmek için kazanç elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliği yılda bir kez düzenlemeyi planlıyoruz. Hastalarla birlikte yapılan iş uğraşı terapileri için de malzeme ihtiyacımız var. Elde edilen geliri bu amaç için kullanacağız. Bu etkinlik sayesinde hastalarımızda olumlu yönde etkiler görüyoruz” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin organize ettiği serginin ilgi gördüğünü anlatan Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gürkan Danışan da, “Sergide hastalarımızın ortaya çıkardığı eserlerle onları daha çok motive etmek istiyoruz. Buradan gelecek geliri yine hastalarımızın sosyal aktivitelerinde kullanacağız. Biz ekip olarak herkesin katkısını bekliyoruz. Sonuçta hastalarımızın yararına yapılan etkinliktir. İlgi çok fazla, bunu belli bir düzende sürdürmeyi amaçlıyoruz. İnşallah belli aralıklarla tekrarlayacağız. Çünkü bu bir terapi yöntemi. Hastalar bu tür aktivitelerle daha çok rahatlıyor ve sosyalleşiyor. Bunun olumlu geri dönüşlerini alınca idare olarak daha çok destekleme gereği duyduk” ifadelerini kullandı.

Resim kursuna katılan ve 15 yıldan bu yana rahatsız olduğunu ifade eden hastalardan Cahit Hergül ise resim yaparak hastalığını unutmaya çalıştığını söyledi. Şu anda iyi olduğunu ifade eden Hergül, “Resim yaparken rahatlıyorum. 45 tane resim yaptım. Bundan dolayı çok mutluyum. Etkinliğin devam etmesini istiyorum. Resimlerimiz satıldı. Evliyim ve 3 çocuğum var. Doktorlar bana çok yardımcı oluyor. Burada görevli doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUŞ 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:53

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