Tedavi gören hastaların yaptığı eserler bir saatte satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tedavi gören hastaların yaptığı eserler bir saatte satıldı

İHA

Muş Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) psikolojik tedavi gören hastalara terapi amaçlı yaptırılan el emeği göz nuru eserlerin tamamı bir saat içerisinde satıldı.

Tedavi gören hastaların yaptığı eserler bir saatte satıldı

Muş Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) psikolojik tedavi gören hastalara terapi amaçlı yaptırılan el emeği göz nuru eserlerin tamamı bir saat içerisinde satıldı.
Muş Devlet Hastanesi TRSM’de tedavi gören hastalara yönelik psikiyatri doktorları gözetiminde resim kursu açıldı. Kurs sonunda hastalar tarafından tamamlanan birbirinden güzel eserler, hastane girişinde sergilendi. Tedavi programları dahilinde teşhis ve tedavileri devam eden hastalar, kurs sayesinde hem sosyalleşiyor hem de yeniden topluma kazandırılıyor. Ayrıca sergide, evde yapılan pasta, kurabiye, tatlı ve yiyeceklerde ikram olarak dağıtıldı.
Sergiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Uzman Psikiyatri Doktoru Gülizar Yakut, serginin Toplum Ruh Sağlık Merkezi hastalarına yardım maksadı ile düzenlediklerini söyledi. Tabloların hastalarla birlikte yapıldığını hatırlatan Dr. Yakut, “Amacımız bu etkinliklerinin devamlılığını sağlayabilmek için hem kazanç sağlamak hem de farkındalığı artırmaktır. Hastanede ilk defa böyle bir sergi düzenlendi. Sergimizde 10 tablo var hemen hemen hepsi satıldı. Toplum Ruh Sağlık Merkezine kayıtlı olan hastalarımızla birlikte etkinlikleri tekrar düzenleyebilmek için kazanç elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu etkinliği yılda bir kez düzenlemeyi planlıyoruz. Hastalarla birlikte yapılan iş uğraşı terapileri için de malzeme ihtiyacımız var. Elde edilen geliri bu amaç için kullanacağız. Bu etkinlik sayesinde hastalarımızda olumlu yönde etkiler görüyoruz” dedi.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin organize ettiği serginin ilgi gördüğünü anlatan Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gürkan Danışan da, “Sergide hastalarımızın ortaya çıkardığı eserlerle onları daha çok motive etmek istiyoruz. Buradan gelecek geliri yine hastalarımızın sosyal aktivitelerinde kullanacağız. Biz ekip olarak herkesin katkısını bekliyoruz. Sonuçta hastalarımızın yararına yapılan etkinliktir. İlgi çok fazla, bunu belli bir düzende sürdürmeyi amaçlıyoruz. İnşallah belli aralıklarla tekrarlayacağız. Çünkü bu bir terapi yöntemi. Hastalar bu tür aktivitelerle daha çok rahatlıyor ve sosyalleşiyor. Bunun olumlu geri dönüşlerini alınca idare olarak daha çok destekleme gereği duyduk” ifadelerini kullandı.
Resim kursuna katılan ve 15 yıldan bu yana rahatsız olduğunu ifade eden hastalardan Cahit Hergül ise resim yaparak hastalığını unutmaya çalıştığını söyledi. Şu anda iyi olduğunu ifade eden Hergül, “Resim yaparken rahatlıyorum. 45 tane resim yaptım. Bundan dolayı çok mutluyum. Etkinliğin devam etmesini istiyorum. Resimlerimiz satıldı. Evliyim ve 3 çocuğum var. Doktorlar bana çok yardımcı oluyor. Burada görevli doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUŞ

27 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem ...
Muş'ta Dkmp personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Muş'ta Dkmp personeline ilk yardım eğitimi verildi
Muş Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı
Dr. Dölek, Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi MŞÜ Afet Yönetim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. İskender Dölek: “Yönetimsel anlamda AFAD’ın Elazığ’da çok doğru şeyler yaptığını gördük” “Eğitimsel anlamda depremde doğru şeyleri gerçekleştiremiyoruz”
YEREL HABERLER Dr. Dölek, Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X