Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce kuş türünün yaşadığı avlak ve sulak alanlara kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devan ediyor. Ekipler, Sungu, Korkut, Tanköy, Serinova, Yoncalıöz genel avlaklarında av koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri gerçekleştirilirken, kış boyu yaban hayvanlarına belli aralıklarla yem desteği verilecek.

MUŞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:52

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