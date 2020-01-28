Başkan Asya'nın esnaf ziyareti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyan Caddesi ile Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti.

İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Asya, "İstasyon Caddesinde faaliyet gösteren esnaf hemşehrilerimizi ziyaret ederek ayaküstü sohbet ettik.Talep ve önerilerini dinlediğimiz hemşehrilerimize hayırlı işler dileğinde bulunduk. Bizleri her zaman bağrına basan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım" dedi.

Başkan Asya, İstasyon Caddesi esnafını ziyaretinden sonra Yukarı Çarşı bölgesindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla çay içip sohbet eden Başkan Asya, "Yukarı Çarşı bölgesindeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Zemheri ayının son günlerine geldiğimiz ve soğuğu iyice hissettiğimiz bu günde hemşehrilerimiz hoş sohbetleri ile içimizi ısıttı" diye konuştu.

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