Muş Belediyesi deprem bölgesine 2 kamyon daha yardım malzemesi gönderdi

Elazığ’da yaşanan deprem sonrası harekete geçen Muş Belediyesi, hafta sonu gönderdiği 1 kamyon yardım malzemesinden sonra vatandaşların desteğiyle doldurduğu 2 kamyonu da dün akşam yola çıkardı.

Muş Belediyesi, depremzedelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. ‘Elazığlı kardeşlerimiz üşümesin’ kampanyası başlatarak vatandaşlara çağrıda bulunan Muş Belediyesi; toplanan battaniye, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

Yardım malzemelerinin araçlara depolanmasını takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, depremden etkilenen vatandaşlara destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Asya, “24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin akabinde devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile deprem bölgesine çıkarma yapıldı. Başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık bakanlarımızın yanı sıra tüm bakanlarımız ve ilgili kurum temsilcileri gerekli incelemelerde bulunarak olayı yakından takip etmişlerdir. Bu anlamda ilimizde de belediyemiz, valiliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm vatandaşlarımız, adeta şehir ayağa kalkmıştır. Devletin her türlü imkanı sağladığı bir ortamda kadirşinas halkımızın, Muşlu hemşehrilerimizin de bu anlamda sessiz kalmadıklarına şahit olduk. Hemen ikinci gün vatandaşlarımızın destekleri ile topladığımız bir kamyon battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdık. Bugün de gönüllü teşekküllerimiz başta olmak üzere belediyemiz ve yardımsever halkımızın katkıları ile iki kamyon daha çocuk bezi, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemesini deprem bölgesinde AFAD Koordinasyon Merkezine teslim etmek üzere gönderiyoruz” dedi.

“Bu deprem bir kez daha birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir” diyen Başkan Asya, “Bir kaza anında, bir deprem anında halkımızın tek yürek halinde kenetlendiğini görmekten onur duyuyoruz. Bu kadirşinaslığı gösteren kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza, mesai arkadaşlarımıza, hayırsever iş adamlarımıza ve değerli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım. Depremin mukadder olduğunu biliyoruz. Rabbim beterinden korusun. Ancak deprem vuku bulduğunda da bu halkın birlikteliği her kesime örneklik teşkil ediyor. Bizler de Elazığ’a gittiğimizde ülkemizin her yerinden birilerinin orada olduğunu gördük. Devletimizin aklı, tecrübesi Elazığ’dadır. Süreç düzenli ve koordineli bir şekilde yürütülüyor. Bu anlamda bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bizleri, ülkemizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

