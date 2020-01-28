Dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlık Atletizmci kızlar, Türkiye ve dünya şampiyonluğuna kar üzerinde hazırlanıyor

Muş’ta dondurucu soğukta Türkiye ve dünya şampiyonasına hazırlanan atletizm sporcuları, Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak için zor şartlar altında antrenman yapıyor.

Muş’ta atletizm sporu ile uğraşan genç kızlar, 21 Şubat tarihinde Osmaniye’de düzenlenecek olan Liselerarası Türkiye Şampiyonası'na zor şartlarda hazırlanıyor. Atletlerin, haftanın 7 günü dondurucu havada Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptıklarını belirten takım antrenörü Murat Karataş, “Atletizmde devamlılık esası var. Yazın özellikle gençlerin dünya şampiyonası var. Yıldızların Avrupa şampiyonası var. Bu açıdan iyi hazırlanmamız için kar, kış, soğuk demeden zor koşullarda idman yapıyoruz” dedi.

Hasköy ilçesinden gelen sporculardan Sevda Zen de haftanın 7 günü sıfırın altında 12 derece soğukta idman yaptığını belirterek, “Biz şu anda 21 Şubat tarihinde Osmaniye’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah birinci olacağız ve yurt dışında bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracağız. Çok üşüyoruz, buna rağmen koşuyoruz ve kendimizi hazırlıyoruz. Bu açıdan çok iddialıyız” diye konuştu.

MUŞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:52

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