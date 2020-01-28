Dondurucu havada kedi ve köpeğin sıcak dostluğu

Muş’ta kar yağışı ve dondurucu soğuktan etkilenen kedi ve köpeğin aynı çöp konteynerinden beslenmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Muş’ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz yönde etkiliyor. Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyündeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine dökülen külde ısınan kedinin ve aynı çöp kovasında beslenen köpeğin birbirlerinden kaçmaması ilginç görüntüler oluşturdu. Soğuk havada aynı çöp konteynerini paylaşan kedi ve köpek, bir süre boyunca birbirlerini umursamadan yan yana hem beslendi hem de ısındı.

MUŞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:37

YATSI 18:56

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