Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor Ayşe Bolat: “20 yıldır ayakkabı, çorap giyemedim, bağdaş kurup oturamıyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor Ayşe Bolat: “20 yıldır ayakkabı, çorap giyemedim, ...

İHA

Muş'ta 20 yıl önce fil hastalığına yakalanan Ayşe Bolat, tedavi olabilmek için devletten ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

Fil hastalığına yakalanan Ayşe yardım bekliyor Ayşe Bolat: “20 yıldır ayakkabı, çorap giyemedim, bağdaş kurup oturamıyorum”

Muş’ta 20 yıl önce fil hastalığına yakalanan Ayşe Bolat, tedavi olabilmek için devletten ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.
Merkeze bağlı Kale Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk annesi Ayşe Bolat, fil hastalığı nedeniyle evinden çıkamaz hale geldi. 20 yıldan bu yana hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Bolat, yere düşme sonucu beyaz kan damarlarında tıkanıklık başladığını ve sonrasında fil hastalığına dönüştüğünü söyledi.

“Çorabımın fiyatı bin TL olduğu için ikinci kez alamadık”
2010’da Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde ameliyat olduğunu kaydeden Bolat, “5 saat süren ameliyatımda bacağımdan 5 litre sıvı alındı. Sonrasında giyebileceğim bir çorabım vardı. 6 ayda bir değiştirmem gerekiyordu, onu değiştiremedik fiyatı bin TL olduğu için. O çorabı bir kere tek giydim ondan sonra giyemedim. 2 kızım var. 2 hamileliğim sırasında da bacağım bebekle birlikte büyüdü. Şimdi yürümede, oturmada, dışarı çıkmada çok zorlanıyorum, kızımın okuluna gidemiyorum, servise bindiremiyorum, okulda toplantı olduğu zaman gidemiyorum” dedi.

“Muş’ta tedavim yok”
Muş’ta tedavisinin olmadığını ve Ankara İbni Sina Hastanesinde bir hafta kaldığını aktaran Bolat, “Sonuç almaya başladım, ama orada kalabilecek bir yerimiz yoktu. Durumumuz olmadığı için otel ya da bir misafirhanede de kalamadık. Geri döndükten sonra bacağım tekrar şişmeye başladı. Şu an çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sesimi duyabilecek herkesten yardım istiyorum”
Hastalığının sağ bacağına da attığı için diz kapağında çıkma oluşmaya başladığını vurgulayan Bolat, sesini duyabilecek herkesten yardım istediğini ifade etti. 20 yıldan bu yana ayakkabı, çorap giyemediğini ve çocuklarının da bu durumdan çok etkilendiğini kaydeden Bolat, “20 yıldır ayakkabı, çorap giyemedim, bağdaş kurup oturamıyorum. Çocuklarım da çok etkileniyor bu durumdan. Büyük kızım bana soruyor, ‘anne, arkadaşlarımın annelerinin ayağı böyle değil, senin ayakların neden böyle.’ Anlatıyorum ama çocuk daha 7 yaşında olduğu için anlamıyor. Stres ve sıkıntıdan dolayı ağzımda diş de kalmadı. Allah devletten razı olsun. Engelli maaşımla ancak evimin kirasını verebiliyorum. Ev kira, eşimin iyi bir işi yok. Eşim de astım hastası” diye konuştu.
Ayşe Bolat’ın eşi Osman Bolat da, 20 yıldan bu yana eşinin rahatsızlık yaşadığını ve dışarı çıktıklarında insanların bakışlarından çok rahatsız olduklarını söyledi. Özellikle kış mevsiminde eşinin hiçbir yere çıkamadığının altını çizen Osman Bolat, “Maddi imkanlarımız olmadığı için tedavi etme imkanımız olmuyor” dedi.

MUŞ

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama çalışması
YEREL HABERLER Varto'da buz sarkıtlarını kırma ve yol tuzlama ...
Yaralı Puhu, tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Puhu, tedavi altına alındı
Dondurucu havada kedi ve köpeğin sıcak dostluğu
YEREL HABERLER Dondurucu havada kedi ve köpeğin sıcak dostluğu
Dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlık Atletizmci kızlar, Türkiye ve dünya şampiyonluğuna kar üzerinde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Dondurucu soğukta şampiyonaya hazırlık Atletizmci ...
Muş Belediyesi deprem bölgesine 2 kamyon daha yardım malzemesi gönderdi
YEREL HABERLER Muş Belediyesi deprem bölgesine 2 kamyon daha yardım ...
Depremzedeler için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Depremzedeler için yardım kampanyası
Başkan Asya'nın esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Asya'nın esnaf ziyareti
Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği
Muş Belediyesinde toplu sözleşme sevinci Kadroya alınan işçilerin ilk toplu sözleşmesi yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesinde toplu sözleşme sevinci Kadroya ...
Tedavi gören hastaların yaptığı eserler bir saatte satıldı
YEREL HABERLER Tedavi gören hastaların yaptığı eserler bir saatte ...
Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Gençlik liderleri ve gönüllü gençler doğaya yem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X