Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" açıklamasına tepki

Muş Kardeşlik Platformu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin sorununa çözüm iddiasıyla açıkladığı anlaşmaya tepki göstererek, ”İslam dünyasının Ortadoğu’dan sürülüp çıkarılması, ondan kalan topraklara İsrail’in mirasçı kılınması için her türlü hain tezgâh hazırlanmıştır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tek taraflı olarak hazırlanan sözde "Yüzyılın Anlaşması" planına tepkiler çığ gibi büyüdü. Belediye Meydanında toplanan Muş Kardeşlik Platformu üyeleri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attılar. Burada Muş Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Davut Aydın, Amerika ve onun Ortadoğu’daki eli kanlı acentesi İsrail tarafından "Yüzyılın Anlaşması" zokasıyla öne sürülen Siyonist projenin, daha şimdiden tarihe “Yüzyılın İmha ve İfsat Projesi” olarak geçtiğini ifade etti. Yaşadığımız yüzyılın en yalan barış projesinin, duvarları kan ve gözyaşlarıyla dolu Amerikan istihbarat merkezlerinde Trump ve Netanyahu’nun kirli işbirlikçileri eliyle hazırlandığını, sözde Müslüman satılmış bazı devlet adamlarının ön onayından geçerek mazlum Filistin halkının önüne bırakıldığını vurgulayan Aydın, “İslam dünyasının Ortadoğu’dan sürülüp çıkarılması, ondan kalan topraklara İsrail’in mirasçı kılınması için her türlü hain tezgâh hazırlanmıştır. Ey ölüm uykusuna yatmış İslam dünyası ve onun birçoğu ölüm uykusundan uyanamayan yöneticileri, unutmayın ki hedef büyük İsrail’dir” dedi.

“Sömürgeci ABD’nin kovboy ruhlu kapitalist Başkanı Trump, bu sözde barış planı ile Filistin halkının varlığını tümüyle ortadan kaldırmak istemektedir” diyen Aydın, “Trump, bir taraftan Filistin için kapalı kapılar ardında hazırlanan yeni işgal senaryolarını süslü sözler eşliğinde tüm dünyaya takdim etmekte diğer yandan Filistinlilere refah düzeyi yüksek bir gelecek vaat ederek iradelerini satın almaya çalışmaktadır. Filistin Devlet Başkanının ‘tüm varlığımızla bu planı reddediyoruz’ açıklamasına biz de yürekten katılıyor ve bütün bir İslam âlemini bu hain planı elbirliği ile reddetmeye çağırıyoruz. İfsadı ıslah olarak takdim etmek, aziz kitabımız olan Kur’ân’da şeytanın ve münafıkların bilindik karakteri olarak geçer. Büyük şeytan Amerika ve din münafığı Siyonist İsrail, tüm dünyayı kandırmakta ve mahza ifsat olan bu projeyi ‘barış planı’ yutturmacasıyla ıslah olarak takdim etmektedir” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

MUŞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.