Muş Özel İdaresi ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle diyalize girmesi gereken 70 yaşındaki hasta, il özel idaresi ekiplerinin 8 saatlik zorlu çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 3 mezranın ulaşımının sağlandığı Bostankent grup köy yolu ulaşıma kapandı. Alagün köyünde diyalize girmesi gereken 70 yaşındaki Mehmet Ali Şener, yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kaldı. Diyaliz hastası Şener’i köyden almaya giden servis aracı yoğun kar ve tipi nedeniyle şarampole düştü. Durumun Muş İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Daha sonra servis aracıyla hastanın evine ulaşan ekipler, hastayı buradan alarak 8 saatlik zorlu çalışmanın ardından Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı. Diyaliz Hastası Mehmet Ali Şener’in oğlu Eyüp Şener, babasının diyaliz hastası olduğunu belirterek, “Saat 06.00’dan beri servisimiz yolda. İl özel idaresi ekipleri buraya gelerek babamı hastaneye götürüyorlar. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarımız kapalı. Allah razı olsun il özel idaresi gelip yolumuzu açtı” dedi.

Muş İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın ise dün geceden beri çok yoğun bir şekilde devam eden kar ve tipi nedeniyle bölgedeki 10 köy ve 3 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Alagün köyündeki bir diyaliz hastasının tedaviye götürülmesi gerektiği bilgisinin kendilerini ulaştığını kaydeden Akaydın, “Hastayı almaya giden diyaliz servisi yolda şarampole düşmüştü. Onu bulunduğu yerden kurtarıp, hastayı da köyünden alarak Muş Devlet Hastanesine ulaştırdık” diye konuştu.

MUŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

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