Varto’da kar yağışı

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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Varto ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışının fırtınaya dönüşmesinin ardında hayat adeta durma noktasına geldi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreye geçti.

Varto İlçe Özel İdaresi Müdürü İmam Karahan, 99 köy ve 50 mezranın ilçe ile bağlantısının kesildiğini söyledi. Karahan, kar yağışının durmasının ardında yol açma çalışmalarına başlanacağı bildirdi.

MUŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

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