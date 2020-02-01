Bulanık’ta karla mücadele çalışmaları Kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulanık’ta karla mücadele çalışmaları Kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma ...

İHA

– Muş'un Bulanık ilçesinde kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu kapanırken, belediye karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bulanık’ta karla mücadele çalışmaları Kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

– Muş’un Bulanık ilçesinde kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu kapanırken, belediye karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede başlayan kar yağışının ardından çalışmalarını yapan Bulanık Belediye personeli, şehrin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için geç saatlere kadar çalışmalarına devam ederken diğer yandan da don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yapıyor. 4 kepçe, 2 greyder, 5 kamyon ile yürütülen karla mücadele çalışması; tüm yollar, cadde ve sokaklar temizlenene kadar devam edecek. Ayrıca itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan kar ve buz temizleme çalışmalarını yaparak herhangi bir sorunun yaşanmaması için önlemler aldı. Bulanık kent merkezinde gece başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte belediye ekipleri çalışma başlattı. Vatandaşlar, kardan kapanan ev ve işyerlerinin önünü temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Toplanan kar yığını kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınırken, 36 köy ve 34 mezra yolunun da ulaşıma kapandı.
Bulanık Belediyesi Fen İşleri Makine İkmal Birim Sorumlusu Arif Yıldırım, “Dün gece yağan kar yağışı nedeniyle makine ikmal birimimizin kepçe ve kamyonlarla teyakkuzda bekledik. Sabah erken saatlerde kar yağışının durması ile ekiplerimizin şuan çarşı merkezinde başlayarak karların toplandığını ve kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Çarşı merkezi bitiminde mahalle çalışmalarına başlamıştır. 25 personelle, 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile karla mücadelede çalışıyoruz" dedi..
Bulanık İlçe Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı ise ekiplerin kapalı olan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Atılgan, "Sabah saatlerinden itibaren ilçemizde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Özellikle yüksek olan kesimlerde kar yağışı tipi ile birlikte 36 köy ve 34 mezra yolunu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolların açılması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.
Kar yağışı ilçeyi de beyaza bürünürken güzel manzaralar oluştu.

MUŞ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:32
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto'da yağan karın keyfini çocuklar ve esnaflar çıkardı Etkili olan kar yağışının ardından siftah yapamayan esnaf kardan adam yaptı
YEREL HABERLER Varto'da yağan karın keyfini çocuklar ve esnaflar ...
Vartolu esnaf 2 metrelik kardan adam yaptı
YEREL HABERLER Vartolu esnaf 2 metrelik kardan adam yaptı
Muş’ta karda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı Tipide mahsur kalan araçlar il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş’ta karda mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı Tipide ...
Muş kar esaretinde Muş’ta 311 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş kar esaretinde Muş’ta 311 köy yolu ulaşıma ...
Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı
Varto’da kar yağışı
YEREL HABERLER Varto’da kar yağışı
Ressam Yaman’ın eserleri Malazgirt’te yaşatılacak
YEREL HABERLER Ressam Yaman’ın eserleri Malazgirt’te yaşatılacak
Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve tipide mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Muş Özel İdaresi ekipleri diyaliz hastası için seferber oldu
YEREL HABERLER Muş Özel İdaresi ekipleri diyaliz hastası için ...
Muş´ta kar altında basın açıklaması
YEREL HABERLER Muş´ta kar altında basın açıklaması
Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri sahaya indi
YEREL HABERLER Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri sahaya indi
Muş’ta lapa lapa kar yağışı Muş’ta 180 köy yoku ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta lapa lapa kar yağışı Muş’ta 180 köy yoku ...
Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğinde tekstil fabrikası kuruluyor
YEREL HABERLER Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğinde tekstil ...
Bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarıyla kurs veriyor Hobi olarak yetiştirdiği kabakları sanata dönüştürdü
YEREL HABERLER Bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarıyla kurs ...
JÖH'ler, Muş'tan deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER JÖH'ler, Muş'tan deprem bölgesine gönderildi
Teröre göz açtırmayan JÖH’ler depremzedelere desteğe gönderildi Muş İl Jandarma Komutanlığı personelleri deprem bölgesine uğurlandı Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal: “Amacımız bir nebze de olsa sıcaklığımızı, sıcaklığınızı orada zarar gören vatandaşlarımıza iletmektir”
YEREL HABERLER Teröre göz açtırmayan JÖH’ler depremzedelere desteğe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X