Bulanık’ta karla mücadele çalışmaları Kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

– Muş’un Bulanık ilçesinde kar yağışı ile birlikte 70 yerleşim yerinin yolu kapanırken, belediye karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede başlayan kar yağışının ardından çalışmalarını yapan Bulanık Belediye personeli, şehrin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için geç saatlere kadar çalışmalarına devam ederken diğer yandan da don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yapıyor. 4 kepçe, 2 greyder, 5 kamyon ile yürütülen karla mücadele çalışması; tüm yollar, cadde ve sokaklar temizlenene kadar devam edecek. Ayrıca itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan kar ve buz temizleme çalışmalarını yaparak herhangi bir sorunun yaşanmaması için önlemler aldı. Bulanık kent merkezinde gece başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte belediye ekipleri çalışma başlattı. Vatandaşlar, kardan kapanan ev ve işyerlerinin önünü temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı. Toplanan kar yığını kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınırken, 36 köy ve 34 mezra yolunun da ulaşıma kapandı.

Bulanık Belediyesi Fen İşleri Makine İkmal Birim Sorumlusu Arif Yıldırım, “Dün gece yağan kar yağışı nedeniyle makine ikmal birimimizin kepçe ve kamyonlarla teyakkuzda bekledik. Sabah erken saatlerde kar yağışının durması ile ekiplerimizin şuan çarşı merkezinde başlayarak karların toplandığını ve kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz. Çarşı merkezi bitiminde mahalle çalışmalarına başlamıştır. 25 personelle, 2 greyder, 4 kepçe ve 5 kamyon ile karla mücadelede çalışıyoruz" dedi..

Bulanık İlçe Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı ise ekiplerin kapalı olan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Atılgan, "Sabah saatlerinden itibaren ilçemizde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Özellikle yüksek olan kesimlerde kar yağışı tipi ile birlikte 36 köy ve 34 mezra yolunu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolların açılması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.

Kar yağışı ilçeyi de beyaza bürünürken güzel manzaralar oluştu.

MUŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

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