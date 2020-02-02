Muş'ta "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.

Muş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kursta Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya tarafından "Tibbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciligi" hakkında kursiyerlere eğitim verildi. Kursta gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi ve aromatik bitkilerin biyolojik ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri, doğadan temin edilmesi, üretimleri ve kullanım alanları anlatıldı.

Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya, son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanlarının artması, arzı gerektiğini söyledi. Özellikle endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları bu talebinin arttığını ifade Hisarkaya, "Bu sebeple kaynak değeri yüksek olan Muş ilinde lavanta, kekik, salep gibi türlerin yetiştiriciliğinin yapılması mümkün olmaktadır. Kursiyerlere yetiştiricilik konusunda gerekli bilgiler verildi" dedi.

MUŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

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