Muş’ta 298 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 311 köy yolundan 298’i yeniden açıldı.
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açılıyor. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 298’i yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MUŞ
30 Ocak 2020 Perşembe
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