Muş’ta 298 köy yolu ulaşıma açıldı

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Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 311 köy yolundan 298’i yeniden açıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, il özel idaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açılıyor. Etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 298’i yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:39

YATSI 18:58

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