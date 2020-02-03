Muş´ta köy yollarında karla mücadele

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MUŞ´ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 298'i, ekiplerin zorlu çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Kentte iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Şehir merkezi ve kırsal kesimde yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı 311 köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi ile birlikte zor anlar yaşayan ekipler, zorlu çalışmaların ardından 298 köy yolunu ulaşıma açtı. Köy yollarında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, gece-gündüz demeden köylere ulaşım sağlamaya çalıştıklarını belirterek, işlerinin zor olduğunu ifade ettiler.

Bu arada kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde de belediye ekiplerince temizleme çalışması başlatıldı.

MUŞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:51

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