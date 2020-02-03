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Bulanık’ta ahır yandı: 9 hayvan telef oldu

İHA

Muş'un Bulanık ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bulanık’ta ahır yandı: 9 hayvan telef oldu

Muş’un Bulanık ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güllüova Mahallesi’nde meydana geldi. Süleyman Müjdeci’ye ait ahırda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede her tarafı sardı. Bulanık Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 9 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Ahırın sahibi Süleyman Müjdeci, yangının bir anda başladığını ve kısa sürede tüm ahırı sardığını belirterek, "Sabah hayvanlara bakmak için dışarıya çıkınca yangının farkına vardık. Yangını söndürdükten sonra içeride bulunan 9 büyükbaş hayvanın telef olduğunu gördük” dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUŞ

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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