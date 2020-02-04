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Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İHA

Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.
2020 yılı Şubat ayı meclisi toplandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, başkanlık ettiği meclis toplantısında yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, “2020 yılının Şubat ayı meclis toplantısının hayırlara vesile olması dileğiyle hepiniz hoş geldiniz. Son haftayı saymazsak kış iyi geçti. Fakat her şeyde bir hayır ve bereket olduğuna inancımız tamdır ve en nihayetinde beklenen bereketimiz de geldi. Bu gelen bereket ile birlikte maalesef bazı art niyetli kişiler adeta pusuda bekler gibi insanlar mahsur kalmış gibi bir algı oluşturmak istediler. Fakat altı yüz kilometrelik yol ağımız hamdolsun cumartesi günü sabah saatlerinde kriz masamızın başına geçtik ve on yedi mahalle muhtarımızı bizzat kendim aradım, bütün mahallelerimizde öncelikle sokak ve caddelerin açık olduğunu, ikinci önceliğimiz camiler, taziye evleri ve okulların yollarının açık olduğunu, daha sonra da kendi kuruluşlarımızı sebze halinden şehirlerarası otobüs terminaline, sanayi ve hastanelerin ve diğer kurumların bütün yollarının açık bir vaziyete getirilmiştir. Bu anlamda fedakârca çalışan bütün mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bu karla mücadele çalışması çok büyük bir çalışma değildir, ancak insanlarımızın hayat konforunu da rahatlatmak, insanlarımıza daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak bizim asli görevimizdir” dedi.
Kış mevsiminde de gerekli planlamaları yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, “Arkadaşlar kış mevsiminde de planlamalarımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz ve hamdolsun uzun süredir takibini yaptığımız birçok çalışmamızda da son noktaya gelmiş bulunmaktayız. Özellikle İçişleri Bakanımızın şehrimize ziyaretinde tekstil fabrikalarının kurulması, buradaki iş gücünün istihdama dönüştürmek için bir çalışma yapmamızı söyledi. Biz de tabi hiç boş durmadık ve maliye hazinesi tarafından tahsis ettiğimiz on beş bin metrekarelik arsamız vardı. Biz bu arsayı tekstil alanına dönüştürülebileceğini söyledik. Valimiz ile beraber bizzat o alana giderek on beş bin metrekarelik alanı kırk beş bin metrekareye çıkararak hemen hızlı bir çalışma ile kendi imar ekibimiz ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile arsayla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bugünkü meclis gündeminde de olacaktır. Bir ayağını da İçişleri Bakanlığı, DAKA, DAP İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün paydaş edilmesi suretiyle hedefimiz on bin insanımıza istihdam alanı açmak üzere bismillah dedik. İkinci projemiz yine hayalimizdi. Bu şehrin kendisine has bir müzesi yoktu ve bunun üzerine çalışmalar yapıyorduk. Fakat göreve geldiğim günden bugüne kadar da Atatürk İlkokulunun sit alanı olduğunu bunun yıkılma imkânının olmadığını ve bu şehrin merkezinde dört tarafı yol olan bir ilkokulun okul olamayacağını bu şehre yönelik prestij kazandıracak bir proje bulma noktasın çalışmalarımız vardı. Sonra valimizle bunu masaya yatırdık. Biz bir okul yapalım, bu okulun paydaşı olarak katkı sunmak isteriz. Atatürk İlkokulunun yerini de şehir müzesi yapmak üzere bismillah dedik. Ve okul yapımında paydaş olacağımızı taahhüt ettik. Yine tarihi Murat Köprüsü’nün iki köprü arasında rekreasyon çalışmasının ihalesi yapıldı ve adeta orada da şehrimize prestij kazandıracak projeye de bismillah dedik. O projenin de paydaşı olacağımızı beyan ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uzun süredir stadyumun yerini millet bahçesi olarak yapılması girişimleri sonuç verdi, ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. Elli üç bin metrekare alan üzerine bu şehre kendisine has bir millet bahçesi ve millet kıraathanesi yapım işine de bismillah denildi. Eski şehirlerarası otobüs terminalimizin yeri ile eski özel idare yerini bütünleştirerek tevhid yapmak üzere bu şehre prestijli bir proje kazandırmak için üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.
“Artık hedeflerimiz büyüktür ve daha da büyüyecek” diyen Başkan Asya, “Bu şehirde artık altyapı, üstyapı, park bahçe konuşulmayacak ve bu denli büyük projeler konuşulacak ve konuşmak zorundayız. Eski tarihi çarşımızı sağlıklaştırma ve tarihi dokularımızı gün yüzüne çıkarmak üzere epey bir süredir çalışmasını yaptığımız o projemizde de belli bir mesafeye geldik. Bizim amacımız bu şehrin geçmiş dokusunu, bu şehrin kadim bir şehir olduğunu ve tarihi dokularımızı görünür hale getirmek. Hacı Şeref ve Ulu camiler arasında yapmayı planladığımız lavabolar, abdesthane ve gasilhanelerin projelerini başlattık ve kısa bir süre sonra ihalesi yapılacaktır. TOKİ’den aldığımız birkaç tane dükkanı birleştirerek merkezi bir taziye evi oluşturmayı, dereye bakan kısımlarda da yine iki ya da üç tane dükkanı birleştirerek kadınlar için taziye evi yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla kışımızı da yazımız gibi yoğun bir gündem ve çalışmayla geçiriyoruz. Bu sene yazımızı daha iyi bir şekilde planlamamızı organizemizi yapıp alt yapıyı kendi ajandamızdan çıkarıp daha çok kaldırım daha çok asfaltlama ve daha çok kültürel çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kez daha şubat ayı meclis toplantımızın özelde ilimize genelde ülkemize hayır getirmesini diler hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

MUŞ

04 Şubat 2020 Salı

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