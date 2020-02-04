VEDAŞ ekibinin kar mesaisi

– Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekibi, Muş’un Bulanık ilçesinde ağır kış şartlarına rağmen enerji arzını sağlamak için çalışıyor.

Üç gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapandığı Bulanık ilçesinde, VEDAŞ ekibi tüm olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Tipi ve fırtına nedeniyle traktörlerle karlı yolları aşan işçiler, fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerini tek tek tamir ediyor. Yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direklerine tırmanan ve tepedeki telleri onaran işçiler, tehlikeye ve soğuğa aldırmıyorlar.

Ağır kış şartlarında çalışmanın oldukça zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden VEDAŞ işçileri, "Malum kar ve tipi yolları kapatıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle Bulanık ilçe merkezinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi oldu. Biz de traktörlerle köylere, mezralara ulaşabiliyoruz. Bin bir güçlükle ulaştığımız bölgelerde arızalanan elektrik tellerini tamir ediyoruz. Vatandaşa hizmet için her türlü zorluğa katlanıyoruz" diye konuştular.

MUŞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:47

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