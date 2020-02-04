Muş’ta 302 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 311 köy yolunun 302’si yeniden açıldı.

Muş’ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Üçevler grup köy yolunda yol açma çalışması yürüten il özel idaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımını sağlanmak için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede, ekipler çığ düşen yerlerde ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kentte kar yağışı nedeniyle kapanan 311 köy yolundan 302'sini yeniden açtıklarını söyledi. Kapalı 9 köy yolunun açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Rençber, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner ise yağan yoğun kar nedeniyle 24 saat hiç durmadan aralıksız çalıştıklarını anlatarak, “Şu an Üçevler grup köy yolundayız. 9 köy 22 mezra yolumuz kapalı. Çalışmamız devam ediyor. Yaklaşık 11,5 metre kar var. Yukarıda ne kadar kar olduğunu bilemiyoruz. Çığ düşen yerlerde de 2 ile 3 metre arasında kar var. Zor koşullarda çalışıyoruz. Çığ tehlikesi var. Devletin bize verdiği imkanlar doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

MUŞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:47

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