Muş’tan İdlib’e 3 tır un gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş’tan İdlib’e 3 tır un gönderildi

İHA

Muş'ta Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Muş İl Müftülüğünce toplanan 75 ton un, 3 tırla dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

Muş’ta Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Muş İl Müftülüğünce toplanan 75 ton un, 3 tırla dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.
Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Yolun İyilik Olsun' temasıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Muş İl Müftülüğünce toplanan 75 ton un ve 73 bin lira nakdi yardım, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgeye yerleştirilen Suriyelilere gönderildi. Muş Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Müftü Alaettin Bozkurt, il ve ilçe müftülük çalışanlarının gayret ve çalışmalarıyla Vali İlker Gündüzöz ve Muşlu hayırseverlerin katkılarıyla il genelinde 73 bin 600 lira nakdi yardım ve 75 ton unu 3 tırla Cilvegözü Sınır Kapısındaki Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerine teslim etmek üzere göndereceklerini söyledi. Bozkurt, “Maddi ve manevi katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.
Müslüman olarak Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye sınırındaki güvenli bölgeye alınan bu insanlara yardım eli uzatmak zorunda olduklarını aktaran Bozkurt, “Bu açıdan Muş genelinde bir kampanya başlattık. Hayırseverlerimizin yardımıyla toplanan un ve nakdi yarımı dualarımızla gönderiyoruz” diye konuştu.

MUŞ

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık’ta karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Bulanık’ta karla mücadele çalışması
Çığ bölgesine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As görevlendirildi
YEREL HABERLER Çığ bölgesine Muş AFAD İl Müdürü Veysi As ...
Muş’ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 87 köy yolu ulaşıma kapandı
Müdür Tunçel’den okul ziyareti
YEREL HABERLER Müdür Tunçel’den okul ziyareti
Varto’da tekstil fabrikası kurulacak
YEREL HABERLER Varto’da tekstil fabrikası kurulacak
Muş'un dağ köylerinde zorlu karla mücadele
YEREL HABERLER Muş'un dağ köylerinde zorlu karla mücadele
VEDAŞ ekiplerinden büyük fedakarlık VEDAŞ ekibinin zorlu kış mesaisi
YEREL HABERLER VEDAŞ ekiplerinden büyük fedakarlık VEDAŞ ekibinin ...
Malazgirt’te engellilere tekerlekli sandalye desteği
YEREL HABERLER Malazgirt’te engellilere tekerlekli sandalye desteği
Muş’ta 302 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 302 köy yolu ulaşıma açıldı
Varto Belediyesi kar nakline başladı Belediye ekipleri kamyonlarla günde 600 ton kar nakli yapıyor
YEREL HABERLER Varto Belediyesi kar nakline başladı Belediye ...
VEDAŞ ekibinin kar mesaisi
YEREL HABERLER VEDAŞ ekibinin kar mesaisi
Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Varto Kapalı Cezaevinin yerine 8 derslikli okul yapılacak
YEREL HABERLER Varto Kapalı Cezaevinin yerine 8 derslikli okul ...
Köy evleri kara gömüldü Köylerde kar esareti Dağ köylerinde evler camlara kadar kara gömüldü
YEREL HABERLER Köy evleri kara gömüldü Köylerde kar esareti Dağ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X