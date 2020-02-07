Gönüllü gençlerden görev başındaki polislere sıcak çorba

Muş’ta Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmayarak kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çorba ikram etti.

MuşDiyarbakır, Erzurum, Bingöl ve Bitlis karayolları üzerindeki kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarıyla bir araya gelen gönüllü gençler, sıcak çorba dağıtarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gençlik liderlerinden İrfan Batır, bölgenin zorlu şartları ve soğuk havaya rağmen vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Soğuk havada güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çorba ikram ettiklerini belirten Batır, “Güvenlik güçlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar olmadığı müddetçe ülkemizde hiçbir şekilde rahat bir nefes alamayacağımızı, rahat bir şekilde yaşamayacağımızı bildiğimiz için bugün gönüllü kardeşlerimizle birlikte noktadayız ve kendilerine bu soğuk havada sıcak çorba ikramında bulunduk” dedi.

MUŞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:45

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