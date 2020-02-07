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Malazgirt Belediyesinden karla mücadele çalışması

İHA

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından çarşı merkezi ve ara sokaklarda başlatılan buz kırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Malazgirt Belediyesinden karla mücadele çalışması

Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından çarşı merkezi ve ara sokaklarda başlatılan buz kırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’ın talimatları doğrultusunda Malazgirt Belediyesi ekiplerinin geceli gündüzlü yürüttüğü çalışmalar neticesinde, çarşı merkezi ve ara sokaklardaki buz kütleleri temizlenirken, toplanan tonlarca buz kütleleri de kamyonlarla şehir dışına çıkartılıyor.
Gece saatlerine kadar hummalı şekilde çalışan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Malazgirt İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın, kolaylıklar dileğinde bulunarak incelemelerde bulundu. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini belirten Başkan Altın, “Malazgirt Belediyesi karla mücadele ekiplerimiz ile birlikte, kar yağışıyla beraber ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere insan ve araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlere öncelik vererek, kar küreme ve yol açma çalışmalarını sabah saatlerine kadar devam ettireceğiz. Özverili çalışmalarından ötürü tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

MUŞ

07 Şubat 2020 Cuma

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  • İKİNDİ 15:22
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