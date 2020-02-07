Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul müdürleriyle bir araya geldi

– Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul müdürleriyle bir araya geldi.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde okul müdürleriyle genel bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Yalçın Tunçel, "Eğitim öğretim yılı ikinci döneminin; geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, gençlerimize, o çocukların geleceğini şekillendiren öğretmenlerimize, yarıyıl tatilini fırsata çevirip okullarımızı eğitim öğretime hazırlayan okul müdürlerimize, cefakar, vefakar anne ve babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Doğal afetlerden etkilenmemek için okul müdürlerinin inisiyatifli davranarak önlem almaları, taşımalı eğitimdeki öğrencilerin durumları, yemek ve iaşelerinin düzenli olarak takip edilmesi, pansiyonların hijyenik koşullara uygun hale getirilmesi, eğitimde kaliteye ulaşmak için öğretmen ve öğrencinin mutluluğu, okullar arasında koordinasyon kurularak sürekli iletişim halinde olmaları, sürekli devamsız öğrenciler için komisyon kurularak yeniden eğitime kazandırılmaları, belirli gün ve haftalar, ders giriş çıkış saatlerine riayet edilmesi, kitap seçim modülünün işlenmesi, İYEP kurslarının amacına uygun devam ettirilmesi, uyuşturucu ile mücadele, DYK kurslarının önemi, WEB sitelerinin güncellenmesi gerekmektedir" dedi.

MUŞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:45

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