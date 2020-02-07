Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı

– MuşBulanık kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, MuşBulanık kara yolu üzerindeki Karakale mevkiinde meydana geldi. Bulanık’tan Muş istikametine giden Abdulbari Taşdemir yönetimindeki 49 AAD 700 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 49 AAZ 946 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MUŞ
07 Şubat 2020 Cuma
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