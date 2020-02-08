Muş’ta 179 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 179 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 179 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalara ara verdi. Etkili olan fırtına ve tipinin dinmesini bekleyen ekipler, yol açma çalışmalarını kaldığı yerden sürdürecek.

MUŞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:49

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.