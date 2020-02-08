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Muş’ta tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

İHA

Muş'ta kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.

Muş’ta kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.
Kentte etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Trafikte aksamalara neden olan tipi ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi. Aniden bastıran sisle birlikte etkili olan tipi, vatandaşları kardan adama çevirdi. Fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, araçlarını kullanmak yerine toplu taşımayı tercih ettiler.
Öte yandan, Muş İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı 179 köy yolunda sürdürdüğü yol açma çalışmalarına tipi ve fırtına nedeniyle ara verdi.
Tipi ve fırtına nedeniyle aracını trafiğe çıkaramadığını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Fatih Işık, hava koşullarının zor ve tehlikeli olduğunu söyledi. Toplu taşımanın kullanılması gerektiğini vurgulayan Işık, çocuğuyla birlikte alışverişe çıktığını ama kar ve tipiye yakalandığını ifade etti.

MUŞ

08 Şubat 2020 Cumartesi

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