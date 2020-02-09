Muş´ta sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş´ta sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

DHA

MUŞ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik mobil sağlık ekibi, kış mevsiminin zorlu geçtiği kentte, karla kaplı dağları aşıp, hastalara ulaşıyor.

MUŞ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 4 kişilik mobil sağlık ekibi, kış mevsiminin zorlu geçtiği kentte, karla kaplı dağları aşıp, hastalara ulaşıyor.
Muş'un Korkut ilçesinin Altınova Beldesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor ve hemşirelerden oluşan 4 kişilik mobil sağlık ekibi, Kaşdibi ile Sarmaşık köylerindeki hastalara ulaşmak için harekete geçti. Sağlık hizmetini halkın ayağına getiren ekipler, ulaşım konusunda zor anlar yaşadı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman yolda mahsur kalan sağlık ekipleri, ulaşıma kapanan köylere İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesinin öncülüğünde gidebildi. Köylerdeki evleri tek tek dolaşan doktor ile hemşireler, köy halkına tansiyon, gebe kontrol, bebek-çocuk aşıları, kronik hasta takibi ve KETEM tarama hizmetleri sundu. 
'HİZMETLERİ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Korkut ilçesi Altınova Aile Sağlık Merkezi Doktoru Mustafa Mesut Topdemir, yoğun kış şartlarının hizmetlerini aksatmadığını belirterek, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapalıydı. Bu nedenle İl Özel İdaresi bizlere yardımcı oluyor. Yollarımızı açıyorlar biz de gittiğimiz köylerde sağlık hizmetini veriyoruz. Gebelerin, çocukların bakımlarını, izlenimlerini ve aşılarını yaptık. Yaşlı hastaların kronik hastalıkları izlenimlerini yaptık. Tansiyonlarını ölçüp, şekerlerine kontrol ederek gerekli ilaçlarını verdik. Kronik hastalıkların takibi bizler için çok önemli. Bu anlamda hastaların yoğun kış şartlarına gelip hizmet alamadıklarından, bizler kendilerini ev ev dolaşarak bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
'KÖYLERİMİZE DÜZENLİ OLARAK ÇIKIYORUZ'
Korkut ilçesi Altınova Aile Sağlık Merkezi Doktoru Serhat Er ise "Mobil hizmet kapsamında köylere düzenli olarak çıkıyoruz. Köylerde varsa aşıları yapıyoruz. Gittiğimiz köylerde ev ev gezmelerimizde halkla aramızda sosyal bir ilişki doğuruyor. İnsanlar mutlu oluyor, bu hizmetimizden dolayı ve bu da onlarda psikolojik olarak da bir tedaviye olanak sağlamış oluyor. Muş'ta kış şartları çok ağır geçiyor. Mobil hizmet kapsamında çıktığımız zaman İl Özel İdaresiyle beraber koordineli olarak çalışıyoruz. Onlar yolları açıyor biz de sağlık hizmeti veriyoruz" dedi.
'İYİ BİR İLETİŞİM İÇİNDEYİZ'
Çok zor şartlar altında çalışmalarına rağmen memnun olduklarını aktaran Korkut ilçesi Altınova Aile Sağlık Merkezi Hemşiresi Mehtap Şahin Ergün de "Vatandaşla beraber sosyal açıdan gayet iyi bir iletişim içindeyiz. Vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerinden memnun oldukları için biz ayrıca mutluyuz. Yapmış olduğumuz görevden ziyadesiyle memnun olduğumu, mutlu olduğumu belirtmek isterim. Devletime de teşekkür ederim. Her şartta ve her koşulda bizlerin yanında olduğu için" diye konuştu.
Köylülerden biri de "Sağlık hizmeti ayağımıza kadar geliyor. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun. Kar, çamur demeden hep yanımızdalar" dedi.

MUŞ

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:33
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Muş’ta tipi ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi
Varto’da taşımalı öğrencilere verilen yemekler denetlendi
YEREL HABERLER Varto’da taşımalı öğrencilere verilen yemekler ...
Muş’ta 179 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 179 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
YEREL HABERLER Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
Dr. Dölek’ten çığda hayat kurtaracak önlemler
YEREL HABERLER Dr. Dölek’ten çığda hayat kurtaracak önlemler
Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bulanık-Muş yolunda kaza: 2 yaralı
Varto Müftülüğünden Elazığ ve İdlib’e yardım
YEREL HABERLER Varto Müftülüğünden Elazığ ve İdlib’e yardım
Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul müdürleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okul müdürleriyle ...
Malazgirt Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Malazgirt Belediyesinden karla mücadele çalışması
Gönüllü gençlerden görev başındaki polislere sıcak çorba
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden görev başındaki polislere sıcak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X