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Malazgirt’te “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği

İHA

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Sabah Namazı Buluşması" düzenlendi.

Malazgirt’te “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği

Muş’un Malazgirt ilçesinde “Sabah Namazı Buluşması” düzenlendi.
Türkiye Diyanet Vakfı Malazgirt Şubesi ve Malazgirt Müftülüğü tarafından Merkez Camisinde “Sabah Namazı Buluşması” etkinliği düzenlendi. Etkinlik; hep birlikte kılınan sabah namazı sonrası Malazgirt Müftüsü Emrah Demirbaş kısa bir vaaz verdi. Müftü Demirbaş, “Bizleri ‘Sabah Namazı Buluşması’ etkinliğinde bir araya getiren Rabbime şükürler olsun” dedi.
Müftü Demirbaş’ın konuşmasının ardından etkinlik Kur’anı Kerim tilaveti ve Malazgirt Selçuklu Mahallesi Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin ilahi dinletisi ile devam etti.
“Sabah Namazı Buluşması” etkinliğine katılan tüm konuklara sabah namazı sonrası sıcak çorba ikramı yapıldı.
Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, “Bizler ilçe halkı olarak bu tür birlik beraberlik ve kardeşlik buluşmalarında bulunmaktan son derece mutluyuz. Mahalleli olarak bizlerde hep beraber katılım sağladık. Buraya gelen her baba, yayında evlatlarını da getirdi. Evlatlarımızın bu tür birlik ve beraberlik buluşmalarında olmaları bizleri de hayli mutlu ediyor. Kalabalık bir toplulukla sabah namazını huşu içerinde kılmanın keyfini yaşadık. Ben bir Malazgirtli olarak bu tür etkinliklerin devamı bekliyor ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

MUŞ

09 Şubat 2020 Pazar

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