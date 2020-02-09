Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu

– Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aile destek merkezinde (ADEM) çalışan kadınlar, Van’ın Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 41 vatandaş için Yasini Şerif okuyarak dua ettiler.

ADEM’deki kadın usta öğreticiler ve kursiyerler, Bahçesaray’da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için Yasini Şerif okuyarak dua etti. Bahçesaray’daki çığ faciasının görüntülerini izlediklerini belirten kadınlar, “Van Bahçesaray’da 41 vatandaşımız maalesef çığ altında kalarak şehit oldu. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun. Bulanık ADEM’de bayanlar olarak Yasini Şerif okuduk ve dualarımızı yapıyoruz. Buradan bütün ailelere sabırlar diliyoruz” dediler.

MUŞ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.