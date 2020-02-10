Bulanık’tan Elazığ'a yardım eli

– Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aile destek merkezindeki kadınlar, ördükleri 100 atkı ve bereyi Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere gönderdi.

Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destek verdiği aile destek merkezindeki kadın kursiyerler, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ördükleri atkı ve bereleri tamamladı. Acıların paylaştıkça azaldığını ifade eden merkez koordinatörü Züleyha Yılmaz, “Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aile destek merkezi ve Hanım Kültür Merkezi olarak Elazığ depreminde mağdur olan kardeşlerimize 100 adet atkı ve bere örerek destek olmak istedik. Onlara atkı bere gönderiyoruz" diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz ise, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimiz için atkı ve bere örüyoruz. Onların yaşadıkları durumu anlayabiliyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nebzede olsa destek olmak için bu soğuk havalarda üşümesinler diye atkı ve bere ördük. Yaptığımız atkı ve bereleri depremzedelere göndereceğiz. Bir nebze de olsa depremin acısını dindirmeye çalışarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Allah bu acıyı bir daha yaşatmasın" dedi.

MUŞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:42

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