Muş’ta eğitime 1 gün ara verildi

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş il merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık ilçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt ilçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerde, Korkut ilçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

MUŞ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:42

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