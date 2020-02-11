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Başkan Asya, birim amirleriyle durum değerlendirmesi yaptı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Başkan Asya, birim amirleriyle durum değerlendirmesi yaptı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleriyle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yaptı.
Yoğun bir kış sezonunun devam ettiği bugünlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Feyat Asya da genel çalışmaları ve projeleri değerlendirmek üzere birim amirleriyle bir araya geldi. Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda başkan yardımcıları ve tüm birim amirleri hazır bulundu. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Asya, emeklerinden dolayı birim amirlerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Son zamanlarda kış mevsimin iyice hissedildiğini anımsatan Başkan Asya, Muş Belediyesi olarak kendi sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Karla mücadele çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Asya, bu süreçte vatandaşların mağdur olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Kış mevsiminde de yazın yapılacak çalışmaların hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Başkan Asya, etüt ve proje alanında görevlendirilen mimar ve mühendislerin önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Yereldeki çalışmaların yanı sıra projelerin Ankara ayağını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Asya, planlanan projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için ciddi çaba sarf ettiklerini belirtti. İl Valiliği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Başkan Asya, şehre yeni kazanımlar sağlamanın gayreti içinde olduklarını kaydetti. Başkan Asya, “İlimizin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamak için sürekli bir uğraş içindeyiz. Kamu kurumlarımız ile sürekli bir uyum ve işbirliği içinde bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Desteğini hep yanımızda hissettiğimiz ve ilimizin derdi ile dertlenen Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile sürekli istişare halindeyiz. Muş’a yeni kazanımlar elde etmenin gayretindeyiz. Valiliğimizin öncülüğünde bizim de paydaşı olduğumuz Tarihi Murat Köprüsü çevresinin rekreasyon projesi ihale edildi. İlkbaharda çalışmalara başlanacak. Atatürk İlkokulunun yerine şehir müzesi ve etnografya müzesi yapmak üzere valimiz ile bir çalışma yürütüyoruz. Aynı şekilde eski terminalin yeri ile il özel idaresinin eski hizmet binasının olduğu alanın birleştirilerek bir proje uygulamak üzere ortak bir çalışma yapıyoruz. Burada ilimize hitap edecek bir alışveriş ve yaşam merkezi yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi üstyapı projesi gibi çalışmalarımızın hazırlıkları devam ediyor. Bu süreçte bu tür projelerimizin ihalesini yapıp yaz sezonunda başlatmayı hedefliyoruz. İlimize Halk Ekmek Fabrikası kazandırmak için bir çalışma içerisindeyiz. Lale Vadisi Parkındaki belediyemize ait tesiste bu projemizi uygulamayı planlıyoruz. Şu anda bunun fizibilitesini yapıyoruz. Çevre illerde bu tür faaliyetler gösteren belediyelerimizin tesislerini inceliyoruz. İnşallah bu projemiz de netleştikten sonra detaylarını paylaşacağız” dedi.
Başkan Asya, kurumsallaşma noktasında daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini de belirterek, birimlerin daha aktif ve verimli çalışması hususunda müdürlere talimat verdi.

MUŞ

11 Şubat 2020 Salı

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