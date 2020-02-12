Muş’ta 88 köy yolu ulaşıma açıldı

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Muş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan 125 köy yolunun 88’i yeniden açıldı.

Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapalı yollarda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, 88 yolu ulaşıma açarken, 37 köy yolunu da ulaşıma açmak için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

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