Muş’ta eğitime kar engeli

Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle, İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

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