Bulanık’ta ‘Aile İçi İletişim’ semineri

– Muş’un Bulanık Belediyesi tarafında ‘aile içi iletişim’ semineri düzenlendi.

Bulanık Halk Kütüphanesinin konferans salonunda düzenlen seminere, ilçedeki kadınlar katıldı. Seminerde konuşan Psikolog Başak Eren, güçlü ve sağlıklı toplulukların en önemli özelliklerinden birinin, sağlıklı iletişim konusundaki yetenekleri olduğunu söyledi. İletişim becerileri, iletişimin tanımı, süreci, çeşitleri ve etkili dinleme başlıklarında bilgilendirme yapan Eren, doğru bilinen yanlışların çok büyük sorunlar oluşturabileceğini, anne babanın bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti. Eren, “Günümüzde anne babalık kolay değil. Çocukları yarına en iyi şekilde hazırlamak için anne babaların daha donanımlı olması gerekir. Çocukları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak öncelikle ebeveynin sorumluğundadır. Ebeveynin doğru bildiği yanlışlar çocukların gelişimi adına ciddi risktir" dedi.

Seminere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Sağlık Müdürü Rıdvan Selvi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdiresi Nazire Sönmez ve çok sayıda kadın katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.