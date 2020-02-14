Bulanık’ta karla mücadele çalışması

– Muş’un Bulanık Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla birlikte kaldırımlarda temizlik yaptı. Bulanık'ın tüm mahallelerinde çok sayıda iş makinesi ve personelle çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için gecegündüz mesaiye devam ediyor. Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, kepçe ve greyderlerle karları temizlerken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, "Kar yağışının günlük hayatı en az şekilde etkilemesi için tüm ekiplerle sahadayız. İlçemizde yoğun bir kar yağışı hakim, bizlerde Bulanık Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle sahadayız. Kar yağışı başladığı saatlerden itibaren alarma geçtik ve vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Zaman mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkili olan kar yağışı ve soğuk hava belediyelerin bütçelerini de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

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