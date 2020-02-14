Muş’ta 105 köy yolu ulaşıma açıldı

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Muş’ta olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapanan 208 köy yolundan 105’i yeniden açıldı.

Kentte kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 208 köy yolundan 105’ini ulaşıma açarken, 103’ünün açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

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