Muş’ta metrelerce karda yol açma çalışması

Af yasası son dakika bugün ne oldu 2020

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgede zorlu yol açma çalışması yürütülüyor.

9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının tipi ve fırtına nedeniyle metrelerce yükseldiği bölgelerde zorlukla ilerleyebiliyor. Köylere ulaşabilmek için 7/24 esasına göre çift vardiya ile çalışan ekipler, yolları bir an önce açmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.