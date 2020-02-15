Kış ortasında vatandaşların sorunlarını dinlediler

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel, Ziraat Odası Tarım Danışmanı Servet Öner ile eksi 25 derecede ilçeye bağlı Aslankaya ve Nurettin köylerini ziyaret ederek, çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kış aylarının çetin geçtiği Malazgirt ilçesinde termometreler gece eksi 25, gündüz ise eksi 15 dereceleri bulmasına rağmen köy ziyaretlerine çıkan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel, köylerdeki çiftçiler tarafından karşılandı. İlçeye bağlı Aslankaya ve Nurettin köylerini ziyaret eden Başkan Tahsin Kılıç ve beraberindeki heyet, Aslankaya Köy Camisinde, Nurettin köyünde ise taziye evinde köy muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldiler.

Malazgirt Ziraat Odası olarak köy ziyaretlerine çok önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, “İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve tarım danışmanlarımızla birlikte bu kış aylarını değerlendirerek, çiftçilerimize eğitim veriyoruz. Çiftçilerimizin gerek odamıza gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için düzenleyecekleri evrakları nasıl hazırlayacakları, özellikle hayvan sevklerinde yaptıkları bazı hataları düzeltmek için eğitim veriyoruz. Bizler kar kış demeden bilgilendirmemizi yapıyoruz. Özelikle Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar kar kış demeden yaptığımız köy ziyaretlerine çok önem veriyor. Genel başkanımızın talimatları doğrultusunda köylerimizi ziyaret ediyoruz. İlçemiz kırsalında kış aylarında çiftçilik ve hayvancılık durumunu değerlendirmek amacıyla başlattığımız köy gezilerimize kar, kış, soğuk dinlemeden devam ediyoruz. Çiftçilerimizin ayağına gidiyoruz. Çiftçilerimize sahada eğitim veriyoruz. Tarım ve Orman Müdürümüz bizimle birlikte, bunun yayında tarım danışmanlarımız var, ziraat mühendislerimiz var. Çiftçilerimizin bu yıl zarar görmemesi için bu tür eğitimlerimizi köylerimiz ve mahallelerimizde devam ettireceğiz. Havalar soğuk olsun olmasın bizler çiftçilerimizin hizmetkârıyız, onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kış aylarında kendilerini ziyarete gelen Başkan Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve tarım danışmanlarına teşekkür eden vatandaşlar ise ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziraat Odası Başkanımız Tahsin Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Ali Tuncer ve tarım danışmalarımız köylerimize gelerek biz çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Sıkıntılarımıza çözüm bulunması için gerekli tüm çalışmayı yapacaklarını belirttiler. Üretici olarak bizlere çok faydalı bilgiler verdiler. Kendilerine köylerde yaşayan tüm çiftçiler adına teşekkür ediyoruz” dediler.

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