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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş'ta 6 metre karla zorlu mücadele

DHA

- MUŞ'ta, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy yolunda, kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgede zaman zaman etkili olan fırtına ve tipiye rağmen köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

- MUŞ'ta, 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy yolunda, kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. Kış mevsiminin zorlu geçtiği bölgede zaman zaman etkili olan fırtına ve tipiye rağmen köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı
Bölgede, 1 Şubat itibarıyla yoğun olan kar yağışının hemen ardından kentteki birçok köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdaresi ekipleri, 24 saat aralıksız çalışıyor. İklim koşullarının ağır olduğu bölgede zaman zaman etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle zorlukla sürdürülen çalışmalar sonucunda İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin boyunu geçen karla kapları yolları aşarak, 15 günü aşkın süre sonrasında 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.
KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE TATLI İKRAMI
Üçevler Grup Köy yolunda 15 günü aşkın süredir hummalı şekilde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Ağıllı Köyü Muhtarı Abduselam Dinçer ile birlikte karla mücadele ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Ekipler iki kar savurma aracı ile bölgeyi temizlerken, diğer iş makineleriyle de yol genişletme çalışması yapıldı.
'FIRTINA VE TİPİ ÇALIŞMAYA MÜSAADE ETMİYOR'
Bölgede, 24 saat hizmet verdiklerini söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "İklim koşullarından en yüksek olan noktalarından bir tanesi Üçevler grup köy yolu. Burada 9 köy ve 22 mezra bulunmakta. Şu ana kadar yer yer 6 metreyi bulan kar yüksekliklerini geçerek buraya geldik. İklim koşulları çok ağır. Fırtına ve tipi çalışmalarımızı çok etkiledi ama gecegündüz demeden çalıştık ve 13 günde buraya ulaştık" diye konuştu.
'SÜREKLİ KAPANAN YOLLAR VAR'
Bugüne kadar 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yapıldığına dikkat çeken Yentür, "İl genelinde yaklaşık birinci derecede öncelikli yol ağımız; 3 bin kilometre olup, 7 defadır kar yağmaktadır. Bunu 3 ile çarptığımızda yaklaşık 20 bin kilometre karla mücadele çalışması yapmış bulunuyoruz. İlimiz genelinde, Muş merkez ve 5 ilçemizde 58 iş makinesi, 95 personelle kar mücadelesi yapmaktayız. Kar yağmasa da yüksek kesimlerdeki fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yollarımız var. Öncelik açısından önce hastalara, sonrada diğer köy yollarının açılması için gecegündüz demen çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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